'Klişe' eğlence'

GECE hayatının popüler mekanlarından olan Harry's Pub, renkli geceler yaşatmayı sürdürüyor. Önceki gece yine eğlenceli bir ortamın olduğu mekanda tıklım tıklım bir atmosfer vardı. Harry's Pub'da sahne alan sevilen müzik grubu Klişe, kendilerini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir eğlence sundu. En sevilen Türkçe rock şarkıları arka arkaya seslendiren grup üyeleri, Harry's müdavimlerinden tam not aldı.
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