Klas'ta Türk gecesi

KLAS Piknik, yerli ve yabancı müşterileri için renkli bir gece düzenledi. Geçtiğimiz akşam yapılan Türk gecesine katılanlar eğlenceli saatler yaşadılar. Halk oyunu gösterileri, dansöz ve çeşitli skeçlerin olduğu programda, Ankara'nın güçlü seslerinden Oğuzhan Saraç da sahne aldı. Konukları coşturan sanatçı, geç saatlere kadar sahnede kaldı. Klas Piknik işletmecisi Mehmet Barcın, "Bu tür organizasyonlarımız yaz sezonu sonuna kadar sürecek" dedi.