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Keyifli buluşma

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Koordinatörü Hüseyin Güney, Uğurlu Kuyumculuk sahibi, hayırsever işadamı Hüseyin Girenes ve Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutay, öğle yemeğinde bir araya geldi

Keyifli buluşma

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Koordinatörü Hüseyin Güney, Uğurlu Kuyumculuk sahibi, hayırsever işadamı Hüseyin Girenes ve Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutay, öğle yemeğinde bir araya geldi

05 Şubat 2017 Pazar 16:25
Keyifli buluşma
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HEM keyifli bir öğle yemeği yiyen hem de gündemdeki konulara ilişkin sohbet eden Dim, Güney, Girenes ve Kutay, güzel havanın da tadını çıkardı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Gazeteciler FederasyonuTgfMehmet Ali DimHüseyin GüneyHüseyin GirenesALPER KUTAY
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