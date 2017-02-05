Keyifli buluşma

HEM keyifli bir öğle yemeği yiyen hem de gündemdeki konulara ilişkin sohbet eden Dim, Güney, Girenes ve Kutay, güzel havanın da tadını çıkardı.
05 Şubat 2017 Pazar 16:25
Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İlçe Koordinatörü Hüseyin Güney, Uğurlu Kuyumculuk sahibi, hayırsever işadamı Hüseyin Girenes ve Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutay, öğle yemeğinde bir araya geldi