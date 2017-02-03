Keyif verecek

BÜYÜLEYİCİ sesi, sözleri ve besteleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Jehan Barbur, Alanyalı hayranları ile Hayal Kahvesi'nde buluşacak. 14 Şubat Sevgililer Günü gecesinde sahne alacak olan ünlü sanatçı, en sevilen şarkılarını arka arkaya seslendirecek. Albümlerinde ortak çalışmalar bulunmasına rağmen, çoğunlukla kendi söz ve bestelerine yer veren Jehan Barbur'un Alanya'da da birçok hayranının olduğu biliniyor. Bu özel Jehan Barbur konseri için rezervasyonların sınırlı olduğunu söyleyen Hayal Kahvesi yetkilileri, "Eğlence severler ellerini çabuk tutsun" dedi.