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Keyif verecek

Hikaye güdümlü ve masalsı şarkıları ile çağdaş kadın ozan geleneğini günümüzde de sürdürmeye gayret eden Türkiye'nin en başarılı caz vokallerinden Jehan Barbur, 14 Şubat'ta Hayal Kahvesi Alanya sahnesinde olacak

Keyif verecek

Hikaye güdümlü ve masalsı şarkıları ile çağdaş kadın ozan geleneğini günümüzde de sürdürmeye gayret eden Türkiye'nin en başarılı caz vokallerinden Jehan Barbur, 14 Şubat'ta Hayal Kahvesi Alanya sahnesinde olacak

03 Şubat 2017 Cuma 16:07
Keyif verecek
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BÜYÜLEYİCİ sesi, sözleri ve besteleri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Jehan Barbur, Alanyalı hayranları ile Hayal Kahvesi'nde buluşacak. 14 Şubat Sevgililer Günü gecesinde sahne alacak olan ünlü sanatçı, en sevilen şarkılarını arka arkaya seslendirecek. Albümlerinde ortak çalışmalar bulunmasına rağmen, çoğunlukla kendi söz ve bestelerine yer veren Jehan Barbur'un Alanya'da da birçok hayranının olduğu biliniyor. Bu özel Jehan Barbur konseri için rezervasyonların sınırlı olduğunu söyleyen Hayal Kahvesi yetkilileri, "Eğlence severler ellerini çabuk tutsun" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Jehan BarburHayal Kahvesi14 Şubat Sevgililer Günü
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