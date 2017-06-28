Keyif Palm Beach'de

DAMLATAŞ Mağarası yanında yer alan ve muhteşem gün batımı manzarası ile dikkat çeken Palm Beach Restoran, efsane Harbour Restoran ekibi Zafer Demiral ve Hasan Yıldırım'ın kaptanlığında keyifli akşamlara ev sahipliği yapıyor. En güzel deniz mahsullerinin özel servislerle sunulduğu Palm Beach'de sıcak bir atmosfer olduğunu söyleyen Demiral ve Yıldırım, "Gün batımının en güzel izlediği yer olan restoranımızda en iyi hizmeti verebilmek için güçlü ve güleryüzlü bir ekiple işe koyulduk. Tüm dost ve müşterilerimizi bekliyoruz" dediler.