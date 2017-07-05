Keyfin adresi

NEZİH bir akşam yemeği yemek için Palm Beach'i tercih eden Diyetisyen Serpil Parlak ve yakın arkadaşı Maden Mühendisi Gamze Bingül, geç saatlere kadar keyif yaptı. Palm Beach'deki bir başka masada ise Cumhuriyet Savcısı Cehdi Cihan Sezen ve Derya Doğan vardı. Hoşça vakit geçiren Sezen ve Doğan'ın neşesine diyecek yoktu.
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