Kestelspor inanıyor

SÜPER Amatör Küme'yi şampiyon tamamlayan Alanya Belediyesi Kestelspor, yarın Manavgat Belediyespor ile deplasmanda ilk play-off maçını yapacak. Önceki akşam Esma Abla Ev Yemekleri'nde bir araya gelen Kestelspor Başkanı Levent Uğur ve yönetim kurulu üyeleri, maçlar öncesi yapılacak olan organizasyonların toplantısını yaptı. Bölgesel Amatör Ligi'ne çıkacaklarını söyleyen Başkan Uğur, "El ele vererek bu yıl bu hayalimizi gerçekleştireceğiz. Birlik ve beraberliğimizin artarak devam etmesini ümit ediyorum" dedi.

