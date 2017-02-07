Kaymakam Harputlu'ya hoşgeldin ziyareti 

ALANYA'NIN seçkin eğitim kurumlarından olan Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni atanan Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'yu ziyaret ederek 'hoşgeldiniz' dediler. Öğrenciler, veliler ve kurum müdürü Rahşan Türktaş Uyar'ın katıldığı ziyarette, Kaymakam Harputlu'ya merkezin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, özel öğrencilerle yakından ilgilenerek ziyaretçilerine teşekkür etti.