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Kaymakam Harputlu'ya hoşgeldin ziyareti 

Alanya'nın yeni Kaymakamı Mustafa Harputlu'ya hoşgeldin ziyaretleri sürüyor. Harputlu, geçtiğimiz gün de Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini kabul etti

Kaymakam Harputlu'ya hoşgeldin ziyareti 

Alanya'nın yeni Kaymakamı Mustafa Harputlu'ya hoşgeldin ziyaretleri sürüyor. Harputlu, geçtiğimiz gün de Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini kabul etti

07 Şubat 2017 Salı 14:27
Kaymakam Harputlu'ya hoşgeldin ziyareti 
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ALANYA'NIN seçkin eğitim kurumlarından olan Elele Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, yeni atanan Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu'yu ziyaret ederek 'hoşgeldiniz' dediler. Öğrenciler, veliler ve kurum müdürü Rahşan Türktaş Uyar'ın katıldığı ziyarette, Kaymakam Harputlu'ya merkezin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, özel öğrencilerle yakından ilgilenerek ziyaretçilerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Elele Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon MerkeziMustafa Harputlu
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