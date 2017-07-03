 Kabotaj coşkusu

1 TEMMUZ 1926 yılında yasalaştırılan Denizcilik ve Kabotaj Kanunu için düzenlenen bayram, Alanya'da yapılan çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Haşim Çakmaklı, Alanya Liman Başkanı Vekili Mustafa Akdoğan diğer protokol üyeleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Alanya İskelesi'nde düzenlenen tören, Atatürk anıtına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

DENİZE ÇELENK BIRAKILDI

Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu ve Alanya Liman Başkanı Vekili Mustafa Akdoğan tekne ile açılarak deniz şehitleri anısına suya saygı çelengi bıraktı. Alanya Liman Başkanı Vekili Mustafa Akdoğan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından her yıl yapılan renkli yarışmalara geçildi.

YAĞLI DİREK NEFESLERİ KESTİ

Etkinlikler kapsamında deniz dibinde altın bulma, su sporları (flayboard) gösterileri, yüzme yarışmaları ve yağlı direkten bayrak alma yarışı yapıldı. Her yıl geleneksel olarak yapılan yağlı direkten bayrak alma yarışını izleyenler, büyük bir heyecanla yarışmayı takip etti. Uzun süre bayrak bulunduğu yerden alınamazken Arif Şahiner büyük bir gayret göstererek bayrağı almayı başardı ve yarışmayı kazanan isim oldu. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle son buldu.

