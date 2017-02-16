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İlk adım mutluluğu

Esra Payalıoğlu ve Ahmet Erdoğan, mutlu birlikteliklerini nişanlanarak resmiyete döktü. Genç çiftin nişan yüzüklerini Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu taktı

İlk adım mutluluğu

Esra Payalıoğlu ve Ahmet Erdoğan, mutlu birlikteliklerini nişanlanarak resmiyete döktü. Genç çiftin nişan yüzüklerini Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu taktı

16 Şubat 2017 Perşembe 16:58
İlk adım mutluluğu
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İHLAS Haber Ajansı (İHA) Alanya muhabirlerinden Recep Erdoğan ve Selma Erdoğan çiftinin turizmci oğulları Ahmet Erdoğan, Ahmet Payalıoğlu ve Sevim Payalıoğlu çiftinin kızları Esra Payalıoğlu ile nişanlandı. Çiftin aile arasında yapılan nişan törenleri Tarçın Cafe'de gerçekleşti. Her iki ailenin de en yakınlarının katıldığı renkli nişan töreninde mutluluk hakimdi. Esra ve Ahmet çiftinin evlilik yolunda attığı bu adımın nişan yüzüklerini ise gelinin dedesi Mustafa Cinas ve Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu taktılar. Törenin ardından davetlilere çikolata ve kolonya ikram eden yeni nişanlı çift, ardından tebrikleri kabul etti. 

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Anahtar Kelimeler:
Esra PayalıoğluAhmet ErdoğanTarçın CafeNisan
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