İlk adım mutluluğu 

SABAŞ Beko Alanya Bayii'nde muhasebe şefi olarak görev yapan Fatma Özen, Anılgan Gıda Hal No: 9'un genç patronu Tolga Anılgan ile nişanlandı. Uzun süredir birlikte olan genç çiftin evlilik yolunda attığı bu ilk adımda, sevenleri, akrabaları ve aileleri de hazır bulundu. Çok sayıda davetlinin katıldığı nişan törenine el ele gelen Fatma ve Tolga, ilk danslarını heyecan içerisinde yaptı. Ardından nişan yüzükleri takıldı. Aile büyüklerinin taktığı yüzüklerden sonra ise keyifli bir eğlence yaşandı. Gecenin geç saatlerine kadar vur patlasın çal oynasın eğlenen davetliler, tören sonunda genç çifti tebrik etti.