Human'da coşkulu gece

MÜFTÜLER Caddesi üzerinde bu yıl hizmet vermeye başlayan Human Gastro Pub & Sushi, geçtiğimiz günlerde eğlenceli bir dans partisine ev sahipliği yaptı. Let's Dance Academy tarafından düzenlenen ADF Warm Up Party adlı gecede, dans severler gönüllerince eğlendi. Aynı gece Let's Dance Academy ortağı Andreas Mohr Johnsen'in de doğum günü kutlandı. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasındaki mumları tek tek üfleyen Johnsen, gece boyunca etrafına gülücükler saçtı.
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