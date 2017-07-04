Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100950
ALTIN
140.173
DOLAR
3.5616
STERLIN
4.6037
EURO
4.0410
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
05 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
05 Temmuz 2017 Alanya -...
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Sağlıklı yaşamın sırrı onlarda mı?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?
Diş problemleri hangi hastalıkların habercisi?

Human'da coşkulu gece

Let's Dance Academy, Human Gastro Pub & Sushi'de eğlenceli bir dans partisi düzenledi. ADF Warm Up Party adlı geceye eğlence severler büyük ilgi gösterdi

Human'da coşkulu gece

Let's Dance Academy, Human Gastro Pub & Sushi'de eğlenceli bir dans partisi düzenledi. ADF Warm Up Party adlı geceye eğlence severler büyük ilgi gösterdi

04 Temmuz 2017 Salı 17:26
Human'da coşkulu gece
banner404

MÜFTÜLER Caddesi üzerinde bu yıl hizmet vermeye başlayan Human Gastro Pub & Sushi, geçtiğimiz günlerde eğlenceli bir dans partisine ev sahipliği yaptı. Let's Dance Academy tarafından düzenlenen ADF Warm Up Party adlı gecede, dans severler gönüllerince eğlendi. Aynı gece Let's Dance Academy ortağı Andreas Mohr Johnsen'in de doğum günü kutlandı. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasındaki mumları tek tek üfleyen Johnsen, gece boyunca etrafına gülücükler saçtı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Lets Dance AcademyHuman Gastro PubADF Warm Up Party
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonluk kupası Alanya'da
Şampiyonluk kupası Alanya'da
Keyifli akşam
Keyifli akşam
Gençliği aklına geldi
Gençliği aklına geldi

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals