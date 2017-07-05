 Haydi sıra gecesine

DÜZENLENECEK olan Urfa Sıra Gecesi programında, daha önce Alanya'da da bir kaç kez sahne alan Akyol Saz Ekibi sahne alacak. Keyifli bir akşam yaşamak isteyenleri Pasha Et & Balık Restoran'a davet ettiklerini söyleyen işletme yetkilileri, "Bu özel geceyi kaçırmayın" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.