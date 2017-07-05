 Haydi sıra gecesine

DÜZENLENECEK olan Urfa Sıra Gecesi programında, daha önce Alanya'da da bir kaç kez sahne alan Akyol Saz Ekibi sahne alacak. Keyifli bir akşam yaşamak isteyenleri Pasha Et & Balık Restoran'a davet ettiklerini söyleyen işletme yetkilileri, "Bu özel geceyi kaçırmayın" dedi.