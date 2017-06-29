Hasan Efe 1 yaşında

KONAKLI'DA bulunan Küçük Adımlar Çocuk Kreşi sahibi Ezgi Sever ve muhasebeci eşi Ali Sever, geçtiğimiz yıl dünyaya gelen oğulları Hasan Efe için renkli bir parti organize etti. Bu özel güne en yakın dostlarını ve arkadaşlarını da davet eden Sever çifti, konuklarla yakından ilgilendi. Kendisi için özel olarak hazırlanan kutlama pastasını anne ve babasıyla birlikte söndüren küçük Efe, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı.