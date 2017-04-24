 Hacıkuralar Çıkla'da buluştu

ALANYA'NIN tanınmış ailelerinden Hacıkura Ailesi'nin kadın mensupları, geleneksel hale getirdikleri buluşmalarına bir yenisini daha ekledi. Saniye Hacıkura'nın ev sahipliğinde Çıkla Restoran'da bir araya gelen hanımlar, keyifli bir öğle yemeği yiyerek hoşça vakit geçirdiler. Bu tür organizasyonları sık sık düzenlediklerini söyleyen Saniye Hacıkura, "Amacımız bir arada olarak akrabalık ilişkilerimizi sıcak tutmak. Katılan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

