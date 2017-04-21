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nlü gece kulübü Summer Garden, 5 Mayıs Cuma gecesi yaz sezonuna kapılarını açacak

Geri sayım başladı

nlü gece kulübü Summer Garden, 5 Mayıs Cuma gecesi yaz sezonuna kapılarını açacak

21 Nisan 2017 Cuma 17:06
Geri sayım başladı
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KONAKLI'DA bulunan Summer Garden Club, beklenen açılışını 5 Mayıs'ta yapacak. Yaz gecelerinin vazgeçilmez eğlence mekanlarından olan Summer Garden'ın açılışı yine sürprizlerle dolu olacak. Eğlence severlerin akın etmesi beklenen gecede doyumsuz bir eğlence yaşanacak. 2017 yaz sezonu için tüm hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Summer Garden yetkilileri, "Kaliteli hizmet anlayışımız ve coşkulu gecelerimizle yaz sezonuna damga vurmaya hazırlanıyoruz. Açılış gecemizde de tüm eğlence severleri Summer Garden'a bekliyoruz" dediler.

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