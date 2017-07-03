Genç oyuncu Karikatür'de

ALANYA'NIN popüler mekanlarından olan Karikatür Bi Cafe, önceki akşam ünlü bir ismi ağırladı. Kanal D'nin ünlü dizisi Arka Sokaklar'da yıllardır rol alan genç oyuncu Furkan Göksel, yakın dostları ile birlikte geldiği Karikatür Bi Cafe'de hoşça vakit geçirdi. Alanya'da yakınları olduğu için tatil tercihini her yıl Alanya'dan yana kullandığını söyleyen Furkan Göksel, "Alanya Akdeniz'in incisi" dedi. Geç saatlere kadar mekanda kalan Furkan ve beraberindekilerin neşesine diyecek yoktu.
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