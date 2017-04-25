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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Gardenia'da şık lansman

Bien Seramik, Alanyalı seramik ustalarına Gardenia Otel'de seminer verdi. NY Yılmazlar sponsorluğundaki gecede keyifli bir atmosfer vardı

Gardenia'da şık lansman

Bien Seramik, Alanyalı seramik ustalarına Gardenia Otel'de seminer verdi. NY Yılmazlar sponsorluğundaki gecede keyifli bir atmosfer vardı

25 Nisan 2017 Salı 15:50
Gardenia'da şık lansman
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ALANYA'NIN en büyük yapı mağazalarından olan NY Yılmazlar, müşterilerine sunduğu eğitim faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Alanya ana bayiliğini yaptığı Bien Seramik'in en yeni ürünlerini Gardenia Otel'deki lansmanda tanıtan NY Yılmazlar, müşterisi olan seramik ustalarını bir araya getirdi. Yeni ürünlerin eğitimi için Alanya'ya gelen eğitmenler Cenk Senotay ve Ebru Demirkol, ustalara yeni ürünleri tanıttılar. Bien Seramik Akdeniz Bölge Müdürü Serdar Yıldırım ve Proje Müdürü Cenk Setonay'ın da yer aldığı seminere katılan ustalara, çekilişlerle sürpriz hediyeler de dağıtıldı. Akşam yemeği ile başlayan ve eğitim semineriyle devam eden gece sonunda tüm katılımcılara teşekkür eden NY Yılmazlar Mağaza Müdürü Gürhan Karan, "Bu tür faaliyetlerimiz devam edecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Bien SeramikAlanyaGardenia OtelNY Yılmazlar
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