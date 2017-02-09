Dr. Biner'e sürpriz kutlama

ALANYA'NIN tanınmış simalarından olan Dr. Tahsin Biner, sahibi olduğu Dermalanya Estetik ve Güzellik Merkezi çalışanlarının yaptığı sürpriz bir kutlama ile yeni yaşına girdi. Klinik çalışanlarının "Tahsin bey acil hasta var" diyerek çağırdığı Dr. Tahsin Biner, kliniğe girince büyük bir sürprizle karşılaştı. Kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını alkışlar arasında söndüren Dr. Biner'in mutluluğuna diyecek yoktu.

DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Biner'i bu mutlu gününde yakın dostları da yalnız bırakmadı. Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, emekli öğretmen Sami Metin, Ömer Kozan, Neziha Ceylan, Seda Demirci, Neşe Üfler, Rahime Özcan, Hatice Sönmez, Gülden Doğan, Leyla Hocaoğlu ve Zühre Sen de kutlamaya katılanlar arasındaydı.

