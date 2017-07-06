 Dostlarla nikah yemeği

CUMA Pazarı'nın Leon lakaplı esnaflarından Murat Tekin, bir süredir birlikte olduğu Alman sevgilisi Christina Hoffmann ile dünya evine girdi. Alanya Belediye Nikah Salonu'nda kıyılan sade nikahın ardından Noma Restoran'da dostları ile buluşan yeni evli çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu. Kalabalık bir arkadaş grubuyla nikah yemeği yiyen Christina ve Murat çifti, daha sonra tebrikleri kabul etti.
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