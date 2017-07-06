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Dostlar buluştu

Swatch Alanya Mağaza Müdürü Arzu Gürol, bir süredir tatilde olan yakın dostu olan öğretmen Çiğdem Kuzucu ile Villa Okan Pure Health'da bir araya geldi

Dostlar buluştu

Swatch Alanya Mağaza Müdürü Arzu Gürol, bir süredir tatilde olan yakın dostu olan öğretmen Çiğdem Kuzucu ile Villa Okan Pure Health'da bir araya geldi

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:25
Dostlar buluştu
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ALANYA'YA döner dönmez buluşan Gürol ve Kuzucu, soğuk içeceklerini içerek hem serinlediler, hem de hoşça vakit geçirdiler. Geç saatlere kadar sohbet eden ikili Portakal objektiflerine poz vermeyi de ihmal etmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Swatch AlanyaArzu Gürol
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