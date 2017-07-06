Dostlar buluştu

ALANYA'YA döner dönmez buluşan Gürol ve Kuzucu, soğuk içeceklerini içerek hem serinlediler, hem de hoşça vakit geçirdiler. Geç saatlere kadar sohbet eden ikili Portakal objektiflerine poz vermeyi de ihmal etmedi.
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