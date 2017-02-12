Dost meclisi

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutay ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik, Elite Group sahibi ve Admiral Premium Resort ortaklarından Mevlüt Görücü'nün misafiri oldular. Dostlarını Admiral Premium'daki akşam yemeğinde ağırlayan Görücü, misafirleriyle yakından ilgilendi. Bol bol sohbet etme fırsatı da bulan yakın dostlar, geç saatlere kadar hoşça vakit geçirdiler.