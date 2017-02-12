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Dost meclisi

Admiral Premium Resort ortaklarından Mevlüt Görücü, yakın dostlarını akşam yemeği davetinde ağırladı

Dost meclisi

Admiral Premium Resort ortaklarından Mevlüt Görücü, yakın dostlarını akşam yemeği davetinde ağırladı

12 Şubat 2017 Pazar 15:45
Dost meclisi
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ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz, Yeni Alanya Gazetesi Politika Editörü Alper Kutay ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Çelik, Elite Group sahibi ve Admiral Premium Resort ortaklarından Mevlüt Görücü'nün misafiri oldular. Dostlarını Admiral Premium'daki akşam yemeğinde ağırlayan Görücü, misafirleriyle yakından ilgilendi. Bol bol sohbet etme fırsatı da bulan yakın dostlar, geç saatlere kadar hoşça vakit geçirdiler.

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Anahtar Kelimeler:
Admiral Premium Resort
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