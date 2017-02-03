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Doğum günü haftası

Şubat ayının ilk günlerinde doğan Alanyalı çok sayıda tanıdık sima, mutlu günlerini sevdikleriyle beraber kutladı

Doğum günü haftası

Şubat ayının ilk günlerinde doğan Alanyalı çok sayıda tanıdık sima, mutlu günlerini sevdikleriyle beraber kutladı

03 Şubat 2017 Cuma 15:35
Doğum günü haftası
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ALANYA cemiyet hayatının tanınmış hanımefendilerinden olan Zehra Soylu Ünalan, yeni yaşına yakın dostlarının gün boyu yaptığı sürprizlerle girdi. Ünalan'a ilk sürprizi yakın dostu Cemile Pehlivan ve arkadaşları yaptı. Süpriz karşısında çok mutlu olan Ünalan, akşam ise She Mağazası sahibi Esma Özkan Yalçın'ın akşam yemeğinde yaptığı doğum günü sürpriziyle mutluluğunu ikiye katladı. 

Babaya sürpriz

Akıncıoğulları İnşaat Malzemeleri sahibi Veli Akıncı, yeni yaşına oğlu Serkan Musa Akıncı, Ak Parti Gençlik Kolları Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi olan damadı Mustafa Toklu, kızı Sultan Akıncı Toklu, gelini Emine Yıldırım Akıncı ve torunlarının sürpriziyle 'merhaba' dedi. Akıncı'nın keyifli hali görülmeye değerdi. 

- Keyifli kutlama

Alanya'nın tanınmış fotoğrafçılarından olan Adnan Karsantı da önceki gün doğum gününü kutladı. Kızları Burcu Karsantı Atam ve Buse Karsantı Özbek ile torunun pasta sürprizi karşısında çok mutlu olan Adnan Karsantı, keyifli bir gün yaşadı. 


- Kalabalık yaşgünü

Melahat Kaya Gündoğmuş, yeni yaşını ailesiyle birlikte kutladı. Özel bir restoranda gerçekleşen kutlamada neşe dolu anlar yaşandı. Akşam yemeği ile başlayan kutlama, ilerleyen saatlere kadar keyifli bir şekilde sürdü. 


- Çifte mutluluk

Alanya'nın tanınmış gençlerinden Mevlüt Yıldırım, aynı gün doğduğu ağabeyi Erdal Yıldırım ile birlikte doğum gününü kutladı. Evde yapılan kutlama, Mevlüt ve Erdal Yıldırım kardeşlerin eşleri tarafından organize edildi. 


- Ufaklık büyüyor

Alanya tribünlerinin ve Alanya Otogarı'nın sevilen isimlerinden olan Cemal Umut Yüce'nin küçük oğlu 2 yaşına girdi. Oğlu için evde doğum günün kutlaması düzenleyen Umut Yüce, "Aslan parçam artık 2 yaşında" diyerek mutluluğunu paylaştı. 

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Son Güncelleme: 03.02.2017 15:59
Anahtar Kelimeler:
Esma Özkan YalçınZehra Soylu Ünalan
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