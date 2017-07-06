Damlataş'ta keyifli akşam

RENKLİ mekanda önceki akşam Alanya'nın tanınmış simalarından Erdoğan Tellioğlu ve misafirleri vardı. Keyifli bir akşam yemeği yiyen Tellioğlu ve misafirlerinin neşesine diyecek yoktu. Palm Beach'deki bir diğer masada ise renkli bir doğum günü kutlaması vardı. Dostlarının sürprizi ile yeni yaşına 'Merhaba' diyen Hilmi Bey, neşeli bir akşam geçirdi.
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