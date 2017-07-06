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Damlataş'ta keyifli akşam

Damak tadına önem verenlerin adreslerinden olan Palm Beach Restoran, müdavimlerinden ilgi görmeye devam ediyor

Damlataş'ta keyifli akşam

Damak tadına önem verenlerin adreslerinden olan Palm Beach Restoran, müdavimlerinden ilgi görmeye devam ediyor

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:11
Damlataş'ta keyifli akşam
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RENKLİ mekanda önceki akşam Alanya'nın tanınmış simalarından Erdoğan Tellioğlu ve misafirleri vardı. Keyifli bir akşam yemeği yiyen Tellioğlu ve misafirlerinin neşesine diyecek yoktu. Palm Beach'deki bir diğer masada ise renkli bir doğum günü kutlaması vardı. Dostlarının sürprizi ile yeni yaşına 'Merhaba' diyen Hilmi Bey, neşeli bir akşam geçirdi.

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Anahtar Kelimeler:
DamlataşDamak TadıPalm Beach Restoran
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