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Çelik geliyor

90'lı yıllara damga vuran, 2000'li yıllarda da çıkardığı albümler ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla ünlü olan sanatçı Çelik, Cumartesi gecesi Hayal Kahvesi'nde sahne alacak

Çelik geliyor

90'lı yıllara damga vuran, 2000'li yıllarda da çıkardığı albümler ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla ünlü olan sanatçı Çelik, Cumartesi gecesi Hayal Kahvesi'nde sahne alacak

15 Şubat 2017 Çarşamba 17:39
Çelik geliyor
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SOĞUK kış gecelerini sıcak konserleri ile ısıtan Hayal Kahvesi Alanya, önceki akşam gerçekleşen Jehan Barbur konserinden sonra ünlü bir ismi daha ağırlamaya hazırlanıyor. "Meyhaneci, Dilberim, Ateşteyim, Dönmelisin" gibi uzun yıllar dillere pelesenk olan şarkıların sahibi Çelik, 18 Şubat Cumartesi gecesi Hayal Kahvesi Alanya'da hayranlarıyla buluşacak. En sevilen şarkılarını izleyicileriyle birlikte söyleyecek olan sanatçı, Hayal Kahvesi müdavimlerine eğlenceli bir gece yaşatacak. Bu özel konsere tüm müzikseverleri beklediklerini söyleyen işletme yetkilileri, "Cumartesi gecesi Hayal Kahvesi'nde buluşalım" dediler. 

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Anahtar Kelimeler:
Hayal KahvesiJehan Barbur Konser
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