Çelik geliyor

SOĞUK kış gecelerini sıcak konserleri ile ısıtan Hayal Kahvesi Alanya, önceki akşam gerçekleşen Jehan Barbur konserinden sonra ünlü bir ismi daha ağırlamaya hazırlanıyor. "Meyhaneci, Dilberim, Ateşteyim, Dönmelisin" gibi uzun yıllar dillere pelesenk olan şarkıların sahibi Çelik, 18 Şubat Cumartesi gecesi Hayal Kahvesi Alanya'da hayranlarıyla buluşacak. En sevilen şarkılarını izleyicileriyle birlikte söyleyecek olan sanatçı, Hayal Kahvesi müdavimlerine eğlenceli bir gece yaşatacak. Bu özel konsere tüm müzikseverleri beklediklerini söyleyen işletme yetkilileri, "Cumartesi gecesi Hayal Kahvesi'nde buluşalım" dediler.