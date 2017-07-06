 Cambaz keyif verdi

GENÇ bir müzik grubu olan Cambaz, geçtiğimiz günlerde Cafe Opera Pub'da sahne aldı. Renkli sahne şovları ve zengin repertuarları ile Opera'ya gelenlere eğlenceli bir gece yaşatan grup üyeleri, en sevilen şarkıları arka arkaya seslendirdi. Hem Cambaz'ı dinleyen, hem de eğlencenin tadını çıkaran Opera müdavimleri, geç saatlere kadar mekanda kaldı.
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