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 Cambaz keyif verdi

Gece hayatına hızlı bir giriş yapan Cafe Opera Pup, geçtiğimiz gece düzenlediği Cambaz konserinde eğlence severleri bir araya getirdi

 Cambaz keyif verdi

Gece hayatına hızlı bir giriş yapan Cafe Opera Pup, geçtiğimiz gece düzenlediği Cambaz konserinde eğlence severleri bir araya getirdi

06 Temmuz 2017 Perşembe 15:15
 Cambaz keyif verdi
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GENÇ bir müzik grubu olan Cambaz, geçtiğimiz günlerde Cafe Opera Pub'da sahne aldı. Renkli sahne şovları ve zengin repertuarları ile Opera'ya gelenlere eğlenceli bir gece yaşatan grup üyeleri, en sevilen şarkıları arka arkaya seslendirdi. Hem Cambaz'ı dinleyen, hem de eğlencenin tadını çıkaran Opera müdavimleri, geç saatlere kadar mekanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Cafe Opera Pub
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