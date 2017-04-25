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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Buğlem'e ilk kutlama

Tuğba ve Mert Cantürk çiftinin minik kızları Buğlem, 1. yaşına renkli bir kutlama ile 'merhaba' dedi

Buğlem'e ilk kutlama

Tuğba ve Mert Cantürk çiftinin minik kızları Buğlem, 1. yaşına renkli bir kutlama ile 'merhaba' dedi

25 Nisan 2017 Salı 15:51
Buğlem'e ilk kutlama
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ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinden olan Haber Alanya Gazetesi muhabiri Mert Cantürk ve eşi Tuğba Cantürk'ün küçük kızları Buğlem 1 yaşına girdi. Buğlem için Mahmutlar Çınar Cafe'de düzenlenen doğum günü partisine çok sayıda davetli katıldı. Kendisi için özel olarak hazırlanan "1 tanemiz 1 yaşında" yazılı doğum günü pastasının mumlarını anne ve babasıyla söndüren Buğlem, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Mert CantürkTuğba CantürkMahmutlar Çınar Cafe
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