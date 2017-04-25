Buğlem'e ilk kutlama

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinden olan Haber Alanya Gazetesi muhabiri Mert Cantürk ve eşi Tuğba Cantürk'ün küçük kızları Buğlem 1 yaşına girdi. Buğlem için Mahmutlar Çınar Cafe'de düzenlenen doğum günü partisine çok sayıda davetli katıldı. Kendisi için özel olarak hazırlanan "1 tanemiz 1 yaşında" yazılı doğum günü pastasının mumlarını anne ve babasıyla söndüren Buğlem, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı.
ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinden olan Haber Alanya Gazetesi muhabiri Mert Cantürk ve eşi Tuğba Cantürk'ün küçük kızları Buğlem 1 yaşına girdi. Buğlem için Mahmutlar Çınar Cafe'de düzenlenen doğum günü partisine çok sayıda davetli katıldı. Kendisi için özel olarak hazırlanan "1 tanemiz 1 yaşında" yazılı doğum günü pastasının mumlarını anne ve babasıyla söndüren Buğlem, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı.