Buğlem'e ilk kutlama

ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyelerinden olan Haber Alanya Gazetesi muhabiri Mert Cantürk ve eşi Tuğba Cantürk'ün küçük kızları Buğlem 1 yaşına girdi. Buğlem için Mahmutlar Çınar Cafe'de düzenlenen doğum günü partisine çok sayıda davetli katıldı. Kendisi için özel olarak hazırlanan "1 tanemiz 1 yaşında" yazılı doğum günü pastasının mumlarını anne ve babasıyla söndüren Buğlem, kutlama boyunca etrafına gülücükler saçtı.

