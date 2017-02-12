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BBP yeniden 'Yıldırım' dedi

BBP İlçe Kongresi'nde delegeler yeniden Fevzi Yıldırım'ı seçti.

BBP yeniden 'Yıldırım' dedi

BBP İlçe Kongresi'nde delegeler yeniden Fevzi Yıldırım'ı seçti.

12 Şubat 2017 Pazar 16:42
BBP yeniden 'Yıldırım' dedi
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2009'DA Kahramanmaraş yakınlarında geçirdiği helikopter kazası sonrası şehit olan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kurucusu olduğu Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Alanya İlçe Teşkilatı kongresinde mevcut İlçe Başkanı Fevzi Yıldırım yeniden seçildi. Tek listeyle yapılan kongreye BBP Genel Başkan Yardımcısı Haşim Yanar, Alanya Alperen Ocakları Başkanı Vedat Uygur ve BBP'liler katıldı. Alanya Şoförler Odası Düğün Salonu'nda yapılan kongre, şehit Muhsin Yazıcıoğlu ve tüm şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. İlçe Başkanı Yıldırım, bugüne dek yaptıkları çalışmaları partililere anlattı. Konuşmaların ardından kongreye geçildi. Fevzi Yıldırım, üyelerin oyları ile yeniden BBP İlçe Başkanı seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
BBP İlçe KongresiBbpAlanya Ilçe TeşkilatıFevzi YıldırımHaşim YanarAlanya Alperen OcaklarıVedat Uygur
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