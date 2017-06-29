Bayram coşkusu

CLUB Summer Garden, eğlence severlerin bayramdaki ilk tercihlerinden olmayı başardı. Renkli atmosferi ile daima beğeni toplayan ünlü gece kulübü, yerli ve yabancı tatilcilerin yanı sıra Alanyalı eğlence severlerin de akınına uğradı. Gece yarısından sonra başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar süren bayram coşkusunda, Dj'ler Gökhan Sakaltaş ve Özgür Uzar canlı performanslarını sergilediler. Önümüzdeki haftalar boyunca RnB, HipHop, Türkçe Pop ve EDM partilerle ünlü Dj'lerin Summer'da olacağını söyleyen yetkililer, "Eğlenceyi Club Summer Garden'da yaşayın" diyerek herkesi bu partilere davet ettiler.