Bayanlar matinede coştu

OBA Mahallesi'nde bulunan Club Olive Garden, Emine Hacıgökmen Çalış'ın düzenlediği bayanlar matinesine ev sahipliği yaptı. Çok sayıda tanınmış hanımefendinin büyük ilgi gösterdiği gecede, davetlilere Diyetisyen Necati Topal'ın hazırladığı bitki çayları ve ananas ikramları yapıldı. Keyifli gecede bitmeyen bir eğlence de vardı. Şarkılarıyla geceye renk katan Alanya'nın sevilen seslerinden Ranya, orkestrası ile birlikte konser tadında bir eğlence yaşattı. Bu tür organizasyonların süreceğini söyleyen Emine Hacıgökmen Çalış, geceye katılan tüm bayanlara teşekkür etti.

