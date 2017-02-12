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Bayanlar matinede coştu

Alanyalı bayanlar Club Olive Garden'da düzenlenen matinede bir araya geldiler. Ranya'nın sahne aldığı gecede doyumsuz bir eğlence yaşandı

Bayanlar matinede coştu

Alanyalı bayanlar Club Olive Garden'da düzenlenen matinede bir araya geldiler. Ranya'nın sahne aldığı gecede doyumsuz bir eğlence yaşandı

12 Şubat 2017 Pazar 15:17
Bayanlar matinede coştu
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OBA Mahallesi'nde bulunan Club Olive Garden, Emine Hacıgökmen Çalış'ın düzenlediği bayanlar matinesine ev sahipliği yaptı. Çok sayıda tanınmış hanımefendinin büyük ilgi gösterdiği gecede, davetlilere Diyetisyen Necati Topal'ın hazırladığı bitki çayları ve ananas ikramları yapıldı. Keyifli gecede bitmeyen bir eğlence de vardı. Şarkılarıyla geceye renk katan Alanya'nın sevilen seslerinden Ranya, orkestrası ile birlikte konser tadında bir eğlence yaşattı. Bu tür organizasyonların süreceğini söyleyen Emine Hacıgökmen Çalış, geceye katılan tüm bayanlara teşekkür etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Club Olive GardenAlanyaRanyaEmine Hacıgökmen Çalış
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