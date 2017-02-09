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Ayris'ten bayanlara özel

Kişisel bakımına ve güzelliğine önem gösteren bayanların adreslerinden olan Ayris Güzellik Merkezi, Sevgililer Günü'ne özel % 30 indirim kampanyası başlattı

Ayris'ten bayanlara özel

Kişisel bakımına ve güzelliğine önem gösteren bayanların adreslerinden olan Ayris Güzellik Merkezi, Sevgililer Günü'ne özel % 30 indirim kampanyası başlattı

09 Şubat 2017 Perşembe 16:09
Ayris'ten bayanlara özel
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ALANYALI bayanların güzellik adreslerinden olan Ayris Güzellik Merkezi, özel günlerde yaptığı kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Deniz Erdem Kalaycı'nın sahibi olduğu işletme, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği yüzde 30 indirim kampanyası ile bayanların dikkatini çekmeyi başardı. Cilt bakımı, lazer epilasyon, bölgesel zayıflama ve kalıcı makyaj gibi birçok uygulamalarında yeniliklerin adresi olmayı başaran Ayris Güzellik Merkezi'nin sahibi Deniz Erdem Kalaycı, "Kişisel bakımına ve güzelliğine önem veren tüm bayanları bu özel fırsatlardan yararlanmak için merkezimize bekliyoruz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
AyrisKişisel BakımAyris Güzellik MerkeziDeniz Erdem Kalaycı
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