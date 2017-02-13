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ATDD hizmete açıldı

Geçtiğimiz aylarda kurulan Alanya Toplumsal Dayanışma Derneği (ATDD), hizmet binasının açılışını hafta sonunda gerçekleştirdi

ATDD hizmete açıldı

Geçtiğimiz aylarda kurulan Alanya Toplumsal Dayanışma Derneği (ATDD), hizmet binasının açılışını hafta sonunda gerçekleştirdi

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:17
ATDD hizmete açıldı
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CANAN Şencan'ın kurucusu olduğu Alanya Toplumsal Dayanışma Derneği (ATDD), hafta sonunda çok sayıda davetlinin katılımıyla hizmete açıldı. Derneğin açılış kurdelesini Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, CHP İlçe Başkanı Ali Takavut ve ATDD Başkanı Canan Şencan birlikte kesti. Gün boyunca tebrikleri kabul eden dernek başkanı Canan Şencan, "Alanya'ya katkımız olsun istiyoruz. Adımızdan da anlaşıldığı gibi, biz birlik olursak, hiç bir engel aşılmaz olmaz. Hiç bir kuvvet bizi yıkamaz. Açılışımıza katılarak bizleri onurlandıran herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
ATDDAlanya Toplumsal Dayanışma DerneğiCanan Şencan
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