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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

ASGED buluşturdu

Aile ve Sosyal Gelişim Derneği (ASGED), yönetim ve denetim kurulu üyelerini yemekli toplantıda bir araya getirdi

ASGED buluşturdu

Aile ve Sosyal Gelişim Derneği (ASGED), yönetim ve denetim kurulu üyelerini yemekli toplantıda bir araya getirdi

10 Şubat 2017 Cuma 14:48
ASGED buluşturdu
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YENİ kurulan Aile ve Sosyal Gelişim Derneği (ASGED) yönetim kurulu üyeleri, Öztürk Kolcuoğlu Restoran'da düzenlenen tanışma ve kaynaşma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda yeni katılan üyelere derneği tanıtan kısa bir sunum yapıldı. Uzman Psikolog Ece Şahin'in hazırladığı ve sunumunu gerçekleştirdiği bilgilendirme konuşması üyeler tarafından dikkatle takip edildi. 2017'nin gündem maddeleri hakkında da konuşup fikir alışverişi yapan dernek üyeleri, geç saatlere kadar Öztürk Kolcuoğlu Restoran'da kaldı. 

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Anahtar Kelimeler:
ASGEDÖztürk Kolcuoğlu RestoranEce Şahin
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