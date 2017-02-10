ASGED buluşturdu

YENİ kurulan Aile ve Sosyal Gelişim Derneği (ASGED) yönetim kurulu üyeleri, Öztürk Kolcuoğlu Restoran'da düzenlenen tanışma ve kaynaşma toplantısında bir araya geldi. Toplantıda yeni katılan üyelere derneği tanıtan kısa bir sunum yapıldı. Uzman Psikolog Ece Şahin'in hazırladığı ve sunumunu gerçekleştirdiği bilgilendirme konuşması üyeler tarafından dikkatle takip edildi. 2017'nin gündem maddeleri hakkında da konuşup fikir alışverişi yapan dernek üyeleri, geç saatlere kadar Öztürk Kolcuoğlu Restoran'da kaldı.