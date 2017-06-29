 Alman gelin aldık

SEA Angels Yat, geçtiğimiz günlerde renkli ve eğlenceli bir düğüne sahne oldu. Arif Kaptan Yat çalışanlarından Mehmet Mutoğlu, 3 yıldır birlikte olduğu Alman sevgilisi Stephanie Vö ile evlendi. Genç çiftin yakınlarının katıldığı düğünde neşe hakimdi. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'evet' diyen Mehmet ve Stephanie, nikah töreninin ardından doyumsuz bir eğlence yaşadı.

