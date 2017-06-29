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 Alman gelin aldık

Alanya'nın tanınmış gençlerinden Mehmet Mutoğlu, bir süredir birlikte olduğu Stephanie Vö ile dünya evine girdi

 Alman gelin aldık

Alanya'nın tanınmış gençlerinden Mehmet Mutoğlu, bir süredir birlikte olduğu Stephanie Vö ile dünya evine girdi

29 Haziran 2017 Perşembe 13:32
 Alman gelin aldık
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SEA Angels Yat, geçtiğimiz günlerde renkli ve eğlenceli bir düğüne sahne oldu. Arif Kaptan Yat çalışanlarından Mehmet Mutoğlu, 3 yıldır birlikte olduğu Alman sevgilisi Stephanie Vö ile evlendi. Genç çiftin yakınlarının katıldığı düğünde neşe hakimdi. Ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'evet' diyen Mehmet ve Stephanie, nikah töreninin ardından doyumsuz bir eğlence yaşadı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaMehmet MutoğluStephanie Vö
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