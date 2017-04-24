 Alanyum'da renkli gün

TOSLAK Sabir Erkin Ortaokulu'nda eğitim gören 19 öğrenci, Alanyum AVM'nin davetlisi olarak coşku dolu bir 23 Nisan yaşadı. Önce Playland oyun salonunda eğlenen çocuklar, daha sonra Karadeniz Pide'de öğle yemeği yedi. Ardından Alanyum Pastanesi'ndeki çeşitli ikramlarla ağırlanan öğrenciler, son olarak Crazy Eggs sanal gerçeklik similasyon koltuğunda heyecan dolu anlar yaşadılar. Çocuklarla yakından ilgilenen Alanyum AVM Genel Müdür Yardımcısı Fatma Çelik, gün sonunda çocuklara çeşitli hediyeler vererek 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı.

