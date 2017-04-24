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 Alanyum'da renkli gün

Alanyum AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle, Toslak Sabir Erkin Ortaokulu'ndan 19 çocuğa unutulmaz bir gün yaşattı

 Alanyum'da renkli gün

Alanyum AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirdiği özel bir etkinlikle, Toslak Sabir Erkin Ortaokulu'ndan 19 çocuğa unutulmaz bir gün yaşattı

24 Nisan 2017 Pazartesi 16:24
 Alanyum'da renkli gün
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TOSLAK Sabir Erkin Ortaokulu'nda eğitim gören 19 öğrenci, Alanyum AVM'nin davetlisi olarak coşku dolu bir 23 Nisan yaşadı. Önce Playland oyun salonunda eğlenen çocuklar, daha sonra Karadeniz Pide'de öğle yemeği yedi. Ardından Alanyum Pastanesi'ndeki çeşitli ikramlarla ağırlanan öğrenciler, son olarak Crazy Eggs sanal gerçeklik similasyon koltuğunda heyecan dolu anlar yaşadılar. Çocuklarla yakından ilgilenen Alanyum AVM Genel Müdür Yardımcısı Fatma Çelik, gün sonunda çocuklara çeşitli hediyeler vererek 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutladı. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanyum AVM23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıCrazy EggsPlayland
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