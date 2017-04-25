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22 Nisan 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
25 Nisan Günlük Burç Yorumu

Alanyalı genç yazardan ilk roman: 'Arkadaşk'

Alanyalı genç yazar Cemil Göktepe'nin ilk romanı "Arkadaşk" D&R ve online kitap satış mağazalarındaki yerini aldı

Alanyalı genç yazardan ilk roman: 'Arkadaşk'

Alanyalı genç yazar Cemil Göktepe'nin ilk romanı "Arkadaşk" D&R ve online kitap satış mağazalarındaki yerini aldı

25 Nisan 2017 Salı 15:53
Alanyalı genç yazardan ilk roman: 'Arkadaşk'
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1992 yılının ilk günü olan 1 Ocak’ta Alanya'da dünyaya gelen yazar Cemil Göktepe, ilkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Alanya’da tamamladıktan sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü'nü kazandı ve 2014 yılında mezun oldu. Yazmaya olan merakı da üniversite yıllarında başlayan Göktepe, "Yazmak benim için bir zorunluluk değil; sevgimi, nefretimi, sevincimi ve kederimi kağıda aktararak insanların gönüllerine dokunmak amacıyla seçtiğim bir yoldu. Kelimeleri konuşmak yerine yazarak kullanmanın daha etkili olduğunu farkettim. Bu keşfimden sonra da yazmaktan vazgeçmedim. Duygular güzeldir, iyi bir şekilde ifade edilebildiği sürece. Yazarak aşk gibi, sevda gibi, hüzün ve mutluluk gibi duyguların tercümanı olmaya çalıştım hep. 

Yaşadığım her an bir romanın satırlarını yaşadığımı hissettim ve çevremdekilere de bunu hissettirmeye çalıştım. En nihayetinde ‘Arkadaşk’ adlı ilk romanımı yazdım. 'Arkadaşk' ilk göz ağrım, ilk heyecanım, en kıymetlim... 'Aşkın varlığına inanmak isteyenlerin hikayesi' diyerek çıktım yola. Bu hikaye aşkın varlığına inanmak adına meşakkatli bir yolculuğa çıkan karakterin yol arkadaşları aradığı bir hikaye. Bu yolculuk elbette sürprizleri ve tanıklık edilesi yaşantıları da içinde barındıran türden. İhanet, dost ve güvenmek gibi birbirine düşmanmış gibi görünse de, aslında birbirinin üvey kardeşi olan kelimelerin okur tarafından yeniden sorgulanmasına sebep olacak bir kitap Arkadaşk. Okur bir yandan fedakarlığın, sadakatin, o sımsıcak ve geniş ovalarında özgürce koşmanın tadını çıkarırken, diğer yandan ihanetin soğuk sularında yüzmek durumunda kalıyor Arkadaşk’ta. Bu hikaye yalnızlığı seçmeyip yalnızlığa terk edilenlerin yalnızlığına ortak olmak isteyen bir hikaye. Yüreğinde aşka dair bir miktar da olsa kırıntılar barındıranların hikayesi Arkadaşk. Bu arada şunu da belirtmek isterim, kitapta Alanyalı hemşehrilerimi bekleyen ufak bir sürprizim var. Hikayenin bir kısmı Alanya’da geçiyor. Taşına, toprağına, havasına, suyuna aşık olduğum Alanyamın hikayemin bir kısmına ev sahipliği yapması benim için gurur vericiydi. Arkadaşk’tan yola çıkarak Yeni Alanya Gazetesi okurlarına, hemşehrilerime son olarak şunları söylemek isterim; her ne olursa olsun, ‘aşk’ hep olsun... Hayatınızda güven olsun, sadakat olsun, ama ‘ihanet’ olmaz olsun. ‘Arkadaşk’ta buluşmak ümidiyle" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
ArkadaşkCemil GöktepeAbant Izzet Baysal üniversitesiBilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
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