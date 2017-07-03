'Alanya harika'

TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ünlü sunucu Büşra Cebe, Galatasaray'da oynayan voleybolcu sevgilisi Doğukan Ulu ile Alanya'da tatil yapıyor. Geçtiğimiz yıl yine Alanya'ya geldiklerini söyleyen genç çift, "Alanya'ya adeta hayranız. Burada tatil yapmaktan keyif alıyoruz" dediler. Doğanay Beach Club karşısındaki Numans Water Sports'da su sporları da yapan Cebe ve Ulu tatilin tadını çıkardı. Çift, yanlarından bir an olsun ayırmadıkları pomerainan cinsi köpekleri Leo ile deniz paraşütüne de binerek objektiflerimize poz verdi.

MİLLİ TAKIMA HAZIRLANIYOR

Galatasaray Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından olan Doğukan Ulu, milli takım kampına da Alanya'da plaj voleybolu oynayarak hazırlanıyor. Aynı zamanda yakın dostu olan ALTSO Meclis Üyesi Taylan Gündeşlioğlu ve Alanyaspor'lu futbolcu Efecan Karaca ile Palm Beach'de voleybol oynayan Doğukan, "Alanya'da çok sayıda arkadaşım ve dostum var. Her yıl tatilimi Alanya'da noktalıyorum. Bu yıl sevgilimle birlikte unutamayacağımız bir tatil yaşadık" dedi.

