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'Alanya harika'

Tatillerini Alanya'da geçiren Galatasaray Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Doğukan Ulu ve sunucu sevgilisi Büşra Cebe, "Bu tatilimizi uzun süre unutamayız. Alanya gerçekten de harika bir yer" dediler

'Alanya harika'

Tatillerini Alanya'da geçiren Galatasaray Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncusu Doğukan Ulu ve sunucu sevgilisi Büşra Cebe, "Bu tatilimizi uzun süre unutamayız. Alanya gerçekten de harika bir yer" dediler

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:36
'Alanya harika'
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TÜRKİYE'NİN yakından tanıdığı ünlü sunucu Büşra Cebe, Galatasaray'da oynayan voleybolcu sevgilisi Doğukan Ulu ile Alanya'da tatil yapıyor. Geçtiğimiz yıl yine Alanya'ya geldiklerini söyleyen genç çift, "Alanya'ya adeta hayranız. Burada tatil yapmaktan keyif alıyoruz" dediler. Doğanay Beach Club karşısındaki Numans Water Sports'da su sporları da yapan Cebe ve Ulu tatilin tadını çıkardı. Çift, yanlarından bir an olsun ayırmadıkları pomerainan cinsi köpekleri Leo ile deniz paraşütüne de binerek objektiflerimize poz verdi. 

MİLLİ TAKIMA HAZIRLANIYOR
Galatasaray Voleybol Takımı'nın başarılı oyuncularından olan Doğukan Ulu, milli takım kampına da Alanya'da plaj voleybolu oynayarak hazırlanıyor. Aynı zamanda yakın dostu olan ALTSO Meclis Üyesi Taylan Gündeşlioğlu ve Alanyaspor'lu futbolcu Efecan Karaca ile Palm Beach'de voleybol oynayan Doğukan, "Alanya'da çok sayıda arkadaşım ve dostum var. Her yıl tatilimi Alanya'da noktalıyorum. Bu yıl sevgilimle birlikte unutamayacağımız bir tatil yaşadık" dedi. 
 

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Son Güncelleme: 03.07.2017 16:38
Anahtar Kelimeler:
GALATASARAY VOLEYBOL TAKIMIGalatasarayBüşra Cebe
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