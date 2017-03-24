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AGC'de eğlenceli düğün

Emine Ceylan ve Abdurrahman Yeter, mutlu birlikteliklerini evlenerek taçlandırdı. Çiftin düğünleri, AGC Bistro Cafe'de yapıldı

AGC'de eğlenceli düğün

Emine Ceylan ve Abdurrahman Yeter, mutlu birlikteliklerini evlenerek taçlandırdı. Çiftin düğünleri, AGC Bistro Cafe'de yapıldı

24 Mart 2017 Cuma 15:12
AGC'de eğlenceli düğün
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ALANYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) terasında hizmet veren AGC Bistro Cafe & Restoran, önceki akşam eğlenceli bir düğüne sahne oldu. Almanya'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Abdurrahman Yeter, Bir süredir birlikte olduğu Emine Ceylan ile hayatını birleştirdi. Çiftin düğünleri ise AGC Bistro Cafe'de yapıldı. Nikahı da burada kıyılan Abdurrahman ve Emine, ömür boyu sürecek mutlulukları için davetlilerin huzurunda 'Evet' dedi. Nikah merasiminin ardından piyanist şantör Mehmet Acar'ın şarkıları eşliğinde vur patlasın çay oynasın bir eğlence yaşayan yeni evli çift, düğün sonunda tebrikleri kabul etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Emine CeylanAbdurrahman YeterAGCAGC Bistro Cafe & Restoran
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