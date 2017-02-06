Adin’den Komşu Kampanyası

ERKEN rezervasyon dönemiyle birlikte bir çok turizm markası; fiyat avantajlarını, taksit seçeneklerini, hizmet kalemlerini potansiyel misafirleri ile paylaşıyor. Bu kapsamda, fiyatları açıklaması ile birlikte erken rezervasyon sürecine başlangıç yapan Adin Hotel, şimdi ise “komşu” kampanyasının startını verdi. Komşu kampanyasının gerekçelerini ve ortaya çıkaracağı sinerjiyi anlatan Adin Beach Hotel Satış ve Pazarlama Müdürü Sayın Alparslan Topçu konuya ilişkin önemli detaylardan bahsetti.

Kurumumuz kadar ülkemizi de düşünmeliyiz

Bir turizm markasının sadece kendi kurumunun artılarına odaklanamayacağını, sektör ve ülke menfaatlerinin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Topçu sözlerine şu şekilde devam etti: “Biz Adin Beach Hotel markası ve ailesi olarak sadece markamızın, kurumumuzun karlılığını değil, aynı zamanda ülkemizin menfaatlerini de düşünmek durumundayız. Çünkü biz ülkemizin güzelliklerine değer katarak bunları pazarlayan böylelikle hem güzellikleri paylaşan hem de buradan beslenen bir markayız. Bu sebeplerden dolayı Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan kampanyayı büyütmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu tarz hareket ve kampanyalarla, turizm sezonunda yaşanan ya da yaşanabilecek durgunluğunda önüne geçileceğini, böylelikle Türk turizminin büyüme ivmesinin devam edeceğini düşünüyoruz.” Dedi.

Daha İyi Bir 2017

2016 sezonunda yaşanan talihsiz siyasi olaylar, Türkiye’nin komşularında devam eden savaşlar ve dünyadaki ekonomik istikrarsızlığın neticesinde geçtiğimiz sezonun zor geçtiğini ve sektörün kısmi daralma yaşadığını belirten Alparslan Topçu, bu daralmadan Adin’in de üzerine düşen payı aldığını ve Adin Hotel içinde oldukça zor bir sezon olduğunu belirttikten sonra 2017 için ise ümitli olduğunu söyledi. Ülkemiz ve ülkemizin turizm markalarının bu sorunları aşma sürecinde ortak hareket kabiliyetine sahip olduğunu belirten Topçu sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz sezondaki daralmanın 2017’de yaşanmayacağını umut ediyorum. Çünkü ülke ve sektör olarak geçen seneki daralmaya reaksiyon gösterdik, bunun neticesini de bu sezon alacacağız. Ciddi avantajlar sunulduğu yaşandığı bu dönemde, Türk turizmi için herkesi tatil yapmaya davet ediyorum” dedi.