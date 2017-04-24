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23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da coşkuyla kutlandı. TED Alanya Koleji'ndeki renkli etkinlik ise görülmeye değerdi

23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Alanya'da da coşkuyla kutlandı. TED Alanya Koleji'ndeki renkli etkinlik ise görülmeye değerdi

24 Nisan 2017 Pazartesi 15:55
23 Nisan coşkusu
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TED Alanya Koleji, her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlediği Intertanional Cultural Festival'ini hafta sonunda düzenledi. 2. sınıf öğrencilerinin İngilizce öğretmenleriyle hazırladıkları ve 5 ayrı ülkeyi canlandırdıkları kostümlü müzikal gösteri ve 4. sınıfların sundukları yöresel halk dansları, yüzlerce katılımcıya unutulmaz anlar yaşattı. Litvanya kardeş şehirlerden Alanya'ya gelen öğrenci grupları da TED Alanya Koleji'ni ziyaret etti. Misafir öğrenciler modern dans ve halk dansları gösterisinin yanı sıra canlı söyledikleri şarkılarla programa renk kattılar. Lise öğrencileri ise yabancı dilde söyledikleri şarkılarla barış mesajı verdiler. Programın son bölümünde ise farklı ülkeleri ve kültürlerini yakından tanımak için öğretmen - öğrenci - veli işbirliğinin en güzel örneklerinden biri olan kültür festivali düzenlendi. Kültür festivaline; Rusya, Ukrayna, Litvanya, Almanya, Macaristan, Polonya, Finlandiya, İran, Amerika ve Hollanda'dan veliler katıldı. Türkiye’nin, TED Alanya Koleji Okul Aile Birliği tarafından temsil edildiği etkinlikte veliler, ülkelerinin bayrakları, haritaları ve tanıtıcı posterlerinin yanı sıra ülkelerine özgü yiyecekler, yerel kıyafetler gibi pek çok yöresel sembolü katılımcılara tanıttılar.

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Anahtar Kelimeler:
TED Alanya Koleji23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk BayramıIntertanional Cultural Festival
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