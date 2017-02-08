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2017'nin ilk buluşması

Metro karşısında kısa süre önce hizmete açılan Hancı Gurme, Alanya Yabancılar Meclisi üyelerinin ve eşlerinin yeni yıldaki ilk buluşmasına ev sahipliği yaptı

2017'nin ilk buluşması

Metro karşısında kısa süre önce hizmete açılan Hancı Gurme, Alanya Yabancılar Meclisi üyelerinin ve eşlerinin yeni yıldaki ilk buluşmasına ev sahipliği yaptı

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:52
2017'nin ilk buluşması
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ALANYA Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, meclis üyelerini ve eşlerini kaynaşma davetinde bir araya getirdi. Hancı Gurme'de gerçekleşen akşam yemeği davetine ilgi oldukça yüksekti. Meclis üyeleri ve eşlerinin katıldığı gecede bir konuşma yapan Başkan Karaoğlu, "Sık sık gerçekleştirdiğimiz bu tür etkinliklerin 2017 yılındaki ilk buluşmasını yaptık. Amacımız bir arada olarak Alanya'da yaşayan yabancıların sorunlarını ve isteklerini çözmek. Bu kaynaşma yemeğine katılan herkese teşekkür ederim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
MetroAbdullah KaraoğluHancı Gurme
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