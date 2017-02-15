14 Şubat mutluluğu

14 ŞUBAT'TA Alanya'nın en şanslı ismi Uğur Yenilmez ve eşi Selda Yıldız Yenilmez oldu. Bundan 4 yıl önce yine bir 14 Şubat Sevgililer Günü'nde ilk çocukları Erva'yı kucaklarına alan Yenilmez çifti, bu yılın 14 Şubat'ında da aynı mutluluğu yaşadılar ve bu kez bir erkek evlat sahibi oldular. Kerim Yenilmez adını verdikleri erkek çocukları da 14 Şubat'ta dünyaya gelen Uğur ve Selda Yıldız Yenilmez, "Böyle özel bir günde yine çocuk sahibi olduk. Allah'a bin kere şükürler olsun" diyerek mutluluklarını paylaştılar. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde mekanlar da oldukça hareketliydi. Romantik bir akşam yemeği yiyen Alanyalı çiftler, ardından çeşitli mekanlarda eğlenerek bu özel günü kutladı.