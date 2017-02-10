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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

14 Şubat'a özel

Beko Alanya Bayii Sabaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği indirim kampanyası ile dikkat çekiyor

14 Şubat'a özel

Beko Alanya Bayii Sabaş, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği indirim kampanyası ile dikkat çekiyor

10 Şubat 2017 Cuma 14:50
14 Şubat'a özel
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YENİ evlenecek olanların ve evini yenilemek isteyenlerin adreslerinden olan Sabaş Beko, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel indirim kampanyası başlattı. Sevgililere özel en güzel hediyelerin Sabaş'ta olduğunu söyleyen Sabaş Home Züccaciye ve Tekstil Sorumlusu Figen Yağdır, "Çeyizliklerde yüzde 20'ye, Scafer ürünlerinde yüzde 30'a, home sweet home ürünlerinde ise yüzde 40'lara varan bir indirim kampanyası başlattık. Ayrıca Sevgililer Günü'ne özel sürprizler de hazırladık. Hediye seçmekte zorlanan çiftlerimizi Sabaş Home mağazamıza bekliyoruz" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
Beko Alanya BayiiSabaş14 Şubat Sevgililer GünüFigen Yağdır
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