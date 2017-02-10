14 Şubat'a özel

YENİ evlenecek olanların ve evini yenilemek isteyenlerin adreslerinden olan Sabaş Beko, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel indirim kampanyası başlattı. Sevgililere özel en güzel hediyelerin Sabaş'ta olduğunu söyleyen Sabaş Home Züccaciye ve Tekstil Sorumlusu Figen Yağdır, "Çeyizliklerde yüzde 20'ye, Scafer ürünlerinde yüzde 30'a, home sweet home ürünlerinde ise yüzde 40'lara varan bir indirim kampanyası başlattık. Ayrıca Sevgililer Günü'ne özel sürprizler de hazırladık. Hediye seçmekte zorlanan çiftlerimizi Sabaş Home mağazamıza bekliyoruz" dedi.

