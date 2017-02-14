'Yücel'in sözleri çarpıtılıyor'

Haber: Alper KUTAY

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Antalya İl Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Çörekçi'nin de katıldığını söyleyen Türkdoğan, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa Referandumu süreciyle ilgili bir bilgilendirme çalışması yaptıklarını kaydetti. Geçtiğimiz hafta sonu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Merkez Disiplin Kurulu (MDK) ve tüm milletvekilleriyle Konya'daki Dedeman Otel'de buluştuğunu, bu toplantıya Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy ile birlikte kendisinin de katıldığını söyleyen Türkdoğan, "Referandumdaki sloganımız, 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez' olacak. Biz MHP olarak 'Evet' diyoruz. Sayın Bahçeli'nin emir ve talimatlarıyla yola çıktık. Alanya'da sandıktan 'Evet' çıkması için 15 Nisan akşamına kadar var gücümüzle çalışacağız" dedi.

'ALANYA SEVGİSİNDEN KONUŞUYOR'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Menderes Türel ile Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel arasında geçen hafta başlayan ve devam eden halk otobüsü devirleri ve sahil büfelerinin işletilmesi ile ilgili tartışmayı da değerlendiren Türkdoğan, "Sayın Yücel'in ifadelerinin çarpıtıldığını düşünüyoruz. Kendisi, 90'lı yıllarda Alanya'da bir takım sıkıntılı süreçler olduğunu, günümüzde yine parayı verenin düdüğü çalacağı bir ortamın oluşmaması için önlem alınması gerektiğini belirtmektedir. Sırf parası var diye her önüne gelenin Alanya'nın kritik noktalarını satın almasının veya kiralamasının önünün kapatılmasını, buna bazı kriterler getirilmesini ifade etmektedir. En azından o kişi veya kişilerin geçmişteki iş deneyimlerine, Alanya'da kaç yıldır yaşadığına, sabıka kaydının olup olmadığına bakılmalıdır. Sayın Yücel'in sözleri çarpıtılarak haksız eleştiri yapılıyor. Bizler sonuna kadar Alanya Belediye Başkanı Sayın Adem Murat Yücel'in arkasındayız" diye konuştu.