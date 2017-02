'Yücel'in açıklamaları talihsizlik'

Haber: Alper KUTAY

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ile Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel arasında "halk otobüsleri" ve "sahil büfeleri" ile ilgili başlayan tartışmayı değerlendiren Büyükşehir Alanya Koordinatörü Hüseyin Güney, Başkan Yücel’in konuya ilişkin açıklamalarını üzüntüyle takip ettiklerini söyledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya Hizmet Birimi olarak kente büyük yatırımların getirildiği, her ay bir temel atma töreni yapıp bir yatırımı hizmete açtıkları bu süreçte Başkan Yücel’in açıklamalarının yakışıksız, mesnetsiz ve talihsiz olduğunu belirten Büyükşehir Koordinatörü Güney, "Hangi akla hizmet edip de hiçbir dayanağı olmayan, sadece halkın kafasını karıştırmak amacıyla yaptığı bu açıklamaları bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum" dedi.

'İDDİALARININ TAMAMI ASILSIZ'

Başkan Yücel’in, “Bir kişi Elazığ’dan gelip bir günde üç halk otobüsü birden satın alıyorsa ya o çok zengin, ya da bizim bilmediğimiz bir şeyler var" açıklamasının da gerçekleri yansıtmadığını da dile getiren Güney, "Bu ifadelerle ülkemizin vatandaşları arasında ayrımcılık yapmış, hem o kişileri hem de birçok kurumu zan altında bırakmıştır. Bir kere Sayın Yücel başta olmak üzere herkes şunu iyi bilsin ki, Ak Parti’nin kuruluş felsefesinde din, dil, mezhep ve bölge ayırımı yoktur. Yasalar çerçevesinde bu ülkenin her vatandaşı, yine yasaların öngördüğü koşulları yerine getirmek kaydıyla ülkenin her yerinde ticaret yapabilir. Kaldı ki, Antalya Büyükşehir Belediyesi, yasaları tam anlamıyla uygulayan ve uygulamalarında bu çerçevede hareket eden bir belediyedir" diye konuştu.

'YASALARI ÇİĞNEMEMİZ İSTENİYOR'

Güney, açıklamasına şöyle devam etti: "Hal böyleyken, yasal olmayan talepleri yerine getirmemizi istemek, hem yasalara uymamak, hem de gayri ahlaki bir davranıştır. Sayın Yücel’in, 'Sahil büfeleriyle ilgili kurulu bir düzen var. Ben bu şehrin 70'li, 80’li, 90'lı yıllara dönmesini istemiyorum' şeklindeki açıklaması da endişe vericidir. Ak Parti iktidarı döneminde çetelerle ve mafya ile yapılan mücadele bellidir. Bu şer odaklarının ortadan kaldırılması yönünde yapılan çalışmalarla mafyavari unsurlar yok edilmiş, halk huzura kavuşmuştur. Bu nedenle Alanya’nın bahsedilen yıllara dönmesi diye bir durum söz konusu değildir. Böyle bir oluşuma en başta bizler karşı çıkarız. Diğer yandan, sahil büfelerinin Alanyaspor’a verilmesi yönünde haberlerin çıkmasından sonra böyle bir açıklama yapılmasının da manidar olduğunu ifade etmek istiyorum.

'SUNİ GÜNDEM YARATMA PEŞİNDE'

Sayın Yücel, sahil büfelerinin Alanyaspor’a verilmesiyle Alanya’nın 90’lı yıllara nasıl döneceğini izah etsin, biz de bilelim. Gelire ihtiyacı olan Alanyaspor’a katkı sağlamak insanları neden rahatsız ediyor? Alanyaspor büfeleri aldıktan sonra eğer anlaşırlarsa Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ile bir protokol yapılır, büfeleri yine ALTİD işletir. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’ya büyük yatırımları başlattığı bir dönemde suni gündemlerle kamuoyunu meşgul etmeye ve halkın kafasını karıştırmaya yönelik bu tür girişimlerin asıl amacı ve kaynağını çok iyi biliyoruz. Bunlara asla izin vermeyeceğiz. Belli kesimlerin, Alanya gibi bir kentin huzurunu kaçırma girişimi başarısız olacaktır."