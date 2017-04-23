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'Yolsuzluk diz boyu'

Saadet Partisi (SP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, ülke gündemine yönelik açıklama yaptı

'Yolsuzluk diz boyu'

Saadet Partisi (SP) İlçe Teşkilatı Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, ülke gündemine yönelik açıklama yaptı

23 Nisan 2017 Pazar 23:35
'Yolsuzluk diz boyu'
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Haber: Alper KUTAY

ANAYASA Referandumu'na 'Hayır' diyen siyasi partilerden olan Saadet Partisi'nin İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarıca, “Yolsuzluk, savurganlık ve israflar sonucunda vatanın her karış toprağı ipotek ettirilme noktasına getirildi. Ülkede kaynak bitti, peki nereden kaynak bulacaklar? Bir Varlık Fonu çıkardılar. Ülkenin en kıymetli hazinelerini bundan sonra alınacak borç karşılığında ipotek ettiriyorlar. IMF’ye borç kalmamıştı, bununla da iftihar ediyorlardı. IMF ne ya? Siz şimdi vatanının tamamını ipotek ettiriyorsunuz, Allah’tan korkun. Türkiye’nin kutuplaşma ve terörden sonraki en büyük problemi yolsuzluktur. Türkiye’de yolsuzluk almış başını gidiyor. Parti teşkilatları ihale dağıtma mekanizmaları haline geldi. Bunu bilmeyen yok. Kafasını kuma sokup 'Beni görmüyorlar' diyenler de var. Savurganlık, israf, akıl almaz boyutlarda” dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Saadet Partisiİlçe Teşkilatı Başkan YardımcısıHüseyin Sarıcaülke
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