Yıldız: Ülkücü Hareket'e 45 yılımı verdim

Haber: Alper KUTAY
ALANYA ve Ülkücü Hareket'in önemli siyasetçilerinden olan 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, yoğun geçen Ankara programının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı ziyaret edip Devlet'li sohbetler gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını paylaşarak, "Ülkesini, milletini ve Ülkü'sünü düşünen lider" mesajı yazan Yıldız'ın bir takipçisi Bahçeli hakkında, "Bu zat artık koltuktan başka, yani kendini düşünmekten başka bir şey bilmiyor. Bu kişi Sayın Meral Akşener'in tırnağı bile olamaz" diye yazdı. Koyu bir Bahçeli taraftarı olan Yıldız ise bu takipçisini uyararak yorumlarını silmesini istedi. Yıldız, "Ben sizin sayfanıza ya da bir başka arkadaşımın sayfasına girip kimsenin düşüncesine saygısızlık etmediğim için şimdiye kadar sayfama kimse yazmadı. Lütfen yazdığınızı sayfamdan silin. Kendi sayfanızda kimi beğeniyorsanız paylaşın. 45 yılını harekete vermiş bir arkadaşınızın sayfasına bunları yazmak hoş değil. Umarım anlarsınız" dedi.
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Adam iyi yapmis bahceli artik bos koltukta oturuyor mhp yi bitirdi
İl olmak üzere olan Alanya'nın önüne geçen Tunca Toskay'ın yalaka destekleyicisi Hüseyin Yıldız. Alanya yerine Düzce il yapıldı. Bunun tüm sorumluluğu bu adsama aittir. Eeeeeyy Alanya uyuyorsuuunnnn. Bunlar milliyetçi falan değil. Bunlar çıkar milliyetçileri
H. Yıldız 1999 veya 2000 yılı olsa gerek Alanya'nın il olmasının önüne set çeken adamdır. herkes bunu bilsin.
Alanya'nın il olmasını engelleyen şahıs. 1999 yılına gidin. Alanya il olma mücadelesi verirken kimler buna engel olmuş, kimler il olmamanın Alanya'nın hayrına olur demiş görün. basın size sesleniyorum. Kral çıplak deyin artık. Hüseyin Yıldız, Alanya'nın talihiyle oynamıştır. Alanya yıllar geçse de bunu unutmayacak. Şimdi tutmuş hiç bir işe yaramayan Bahçeliye arka çıkıyor. Bir beklentisi var herhalde