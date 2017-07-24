Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 31°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
107088
ALTIN
143.350
DOLAR
3.5640
STERLIN
4.6496
EURO
4.1563
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
26 Temmuz 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
26 Temmuz 2017 Alanya -...
Note 8'den bir ilk!
Note 8'den bir ilk!
Her yaşın ilacı güneş!
Her yaşın ilacı güneş!

Yıldız: Ülkücü Hareket'e 45 yılımı verdim

Sosyal medyada Bahçeli'yi eleştiren bir kişiye yanıt veren Yıldız, "Ben bu yola 45 yılımı verdim. Liderimiz hakkındaki çirkin sözlerinizi hemen silin" dedi

Yıldız: Ülkücü Hareket'e 45 yılımı verdim

Sosyal medyada Bahçeli'yi eleştiren bir kişiye yanıt veren Yıldız, "Ben bu yola 45 yılımı verdim. Liderimiz hakkındaki çirkin sözlerinizi hemen silin" dedi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 15:31
Yıldız: Ülkücü Hareket'e 45 yılımı verdim
banner404

Haber: Alper KUTAY

ALANYA ve Ülkücü Hareket'in önemli siyasetçilerinden olan 23. Dönem Antalya Milletvekili Hüseyin Yıldız, yoğun geçen Ankara programının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan'ı ziyaret edip Devlet'li sohbetler gerçekleştirdi. Sosyal medya hesabında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını paylaşarak, "Ülkesini, milletini ve Ülkü'sünü düşünen lider" mesajı yazan Yıldız'ın bir takipçisi Bahçeli hakkında, "Bu zat artık koltuktan başka, yani kendini düşünmekten başka bir şey bilmiyor. Bu kişi Sayın Meral Akşener'in tırnağı bile olamaz" diye yazdı. Koyu bir Bahçeli taraftarı olan Yıldız ise bu takipçisini uyararak yorumlarını silmesini istedi. Yıldız, "Ben sizin sayfanıza ya da bir başka arkadaşımın sayfasına girip kimsenin düşüncesine saygısızlık etmediğim için şimdiye kadar sayfama kimse yazmadı. Lütfen yazdığınızı sayfamdan silin. Kendi sayfanızda kimi beğeniyorsanız paylaşın. 45 yılını harekete vermiş bir arkadaşınızın sayfasına bunları yazmak hoş değil. Umarım anlarsınız" dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
AlanyaMHPDevlet BahçeliHüseyin YıldızMustafa Türkdoğan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Sinan 1 gün önce

Adam iyi yapmis bahceli artik bos koltukta oturuyor mhp yi bitirdi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Suat 1 gün önce

İl olmak üzere olan Alanya'nın önüne geçen Tunca Toskay'ın yalaka destekleyicisi Hüseyin Yıldız. Alanya yerine Düzce il yapıldı. Bunun tüm sorumluluğu bu adsama aittir. Eeeeeyy Alanya uyuyorsuuunnnn. Bunlar milliyetçi falan değil. Bunlar çıkar milliyetçileri

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Murat 1 gün önce

H. Yıldız 1999 veya 2000 yılı olsa gerek Alanya'nın il olmasının önüne set çeken adamdır. herkes bunu bilsin.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Hüseyin 1 gün önce

Alanya'nın il olmasını engelleyen şahıs. 1999 yılına gidin. Alanya il olma mücadelesi verirken kimler buna engel olmuş, kimler il olmamanın Alanya'nın hayrına olur demiş görün. basın size sesleniyorum. Kral çıplak deyin artık. Hüseyin Yıldız, Alanya'nın talihiyle oynamıştır. Alanya yıllar geçse de bunu unutmayacak. Şimdi tutmuş hiç bir işe yaramayan Bahçeliye arka çıkıyor. Bir beklentisi var herhalde

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Bahçeli ile Davutoğlu arasında Türkeş gerilimi...
Bahçeli ile Davutoğlu arasında Türkeş gerilimi...
'Darbeyi Atatürkçüler yaptı' diyen Gülen'e: "Densiz..."
'Darbeyi Atatürkçüler yaptı' diyen Gülen'e: "Densiz..."
Bu görüntülere çok sinirlenen Bahçeli, Alperen'lere sert çıktı!
Bu görüntülere çok sinirlenen Bahçeli, Alperen'lere sert çıktı!

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals