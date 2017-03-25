Yıldırım gelmeden asılan dev pankart dikkat çekti

HALK oylamasına sunulacak 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni vatandaşlara anlatmak için bugün saat 16.00'da Siirt'e gelecek olan Başbakan Yıldırım'ın açık hava mitingi yapacağı Kent Meydanı'nda hazırlıklar tamamlandı. Kentin önemli caddeleri olan Güres ve Lise caddelerindeki billboardlarda günler öncesinde miting için katılım çağrısı yapılmıştı. Başbakan Yıldırım'ın fotoğrafının yer aldığı billboardlarda, "Başbakan geliyor, Siirt evet diyor. Saat 16.00'da Kent Meydanı'nda tüm halkımız davetlidir" denildi.

Miting alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın büyük fotoğrafı asıldı. Ayrıca Ak Parti Siirt İl Başkanlığı tarafından Başbakan Yıldırım'ın miting yapacağı platformun tam karşısında; "Selahattin'in torunları bozacak