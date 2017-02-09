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Yeni Anayasa'yı bugün anlatacaklar

Alanya'da bugün yeni anayasa değişikliği ile ilgili 'Alanya Hayır Diyor' adlı bir konferans gerçekleştirilecek.

Yeni Anayasa'yı bugün anlatacaklar

Alanya'da bugün yeni anayasa değişikliği ile ilgili 'Alanya Hayır Diyor' adlı bir konferans gerçekleştirilecek.

09 Şubat 2017 Perşembe 23:07
Yeni Anayasa'yı bugün anlatacaklar
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EĞİTİM-Sen, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Alanya Şubesi, Pir Sultan Abdal Derneği Alanya Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), CHP, ÖDP ve Birleşik Haziran Hareketi'nin birlikte gerçekleştireceği konferansa konuşmacı olarak CHP Ankara Milletvekili Avukat Şanal Sarıhan ve Birgün Gazetesi Yazarı İbrahim Varlı katılacaklar. Eğitim-Sen Alanya Şubesi'nde konferansla ilgili bir açıklama yapan avukat Halime Şenli Bilgin, programa tüm vatandaşları davet etti. Bilgin, "Bilindiği gibi 15 Temmuz tarihinde FETÖ tarafından başarısız bir darbe girişiminde bulunuldu. Ancak darbe girişimi hemen püskürtüldü ve başarılı olmadı. Ardından iktidar tarafından OHAL ilan edildi. O günün koşullarında belki bu da normal olabilirdi ve FETÖ'cüleri temizleme, devleti FETÖ'cülerden arındırma operasyonları başladı. Buna hepimiz destek verdik ancak bu bir süre sonra muhalifleri temizleme çalışmasına dönüştü. OHAL gerekli olmadığı, darbe girişimi bastırıldığı halde 3 kez uzatıldı. Nerdeyse hızla yeni bir darbe yaşamaya başladık. Terör olayları çok arttı. Büyükşehirlerde nerdeyse sokağa çıkmaya korkar olduk. Ekonomi dibe vurdu. Bunu hepimiz birebir yaşıyoruz. Özellikle turizm bölgesinde bu krizi hepimiz yaşıyoruz. Dış politikada çok büyük hatalar yapıldı. Suriye'de bu ortamda bir cephe açıldı ve orada savaşa girdik. Ülke içinde terör nedeniyle verdiğimiz şehitler yetmiyor gibi bir de Suriye'de şehitler vermeye başladık. Daha dün El Bab'da 5 şehit verdik. Buradan şehitlerimizi rahmetle anıyor, acılı ailelerine başsağlığı diliyoruz. Bütün bunlar yetmez gibi bu ortamda önümüze bir anayasa değişikliği getirildi. Türkiye'nin tek sorunu buymuş gibi yeni bir sistem getirilmek isteniyor. Parlamento devre dışı bırakılmak isteniyor. Başbakanlık kaldırılıyor. Bir referandum sürecine girdik. Bu süreçte biz de Alanya'daki demokrat, vatansever insanlar bir araya gelip hayır çalışması yapmaya başladık. Bu amaçla yarın (bugün) saat 17.00'de Alanya Kültür Merkezi'nde (AKM) bir konferansımız var. Konferansta konuşmacılarımız CHP Ankara Milletvekili Avukat Şanal Sarıhan ve Birgün Gazetesi Yazarı İbrahim Varlı. Varlı, dış politika üzerine çalışıyor. Özellikle Suriye konusunda çalışıyor. Bu ortamda Varlı'nın isabetli olacağını düşündük. AKM'de yeni anayasa değişikliği bize ne getiriyor, bizden ne götürüyor, bunları konuşacağız. Bütün halkımızı bekliyoruz" dedi.   

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Anahtar Kelimeler:
AlanyaYeni AnayasaAlanya Hayır Diyor
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