Yaşar Uysal'a Soylu markajı

Haber: Alper KUTAY

BİR dönem Doğru Yol Partisi (DYP) ile Demokrat Parti'de (DP) gençlik kolları ve ilçe teşkilatı başkanlığı yapan, 2004 ve 2009 Yerel Seçimleri'nde Kestel, Konaklı ve Payallar belediyesini Adem Murat Yücel, Abdullah Sönmez ve Abdullah Öztürk'e kazandıran teşkilatın başında olan Yaşar Uysal, AKP'lilerin yakın markajına girdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Demokrat Parti Genel Başkanı olduğu süreçte samimiyet kuran ve Ankara'ya gidip sık sık ziyaret eden Yaşar Uysal'a, 16 Nisan Anayasa Referandumu'ndan sonra yapılacak AKP İlçe Kongresi'nde oluşacak yönetimde önemli bir görev verilmesi bekleniyor. Önceki gün AKP İlçe Teşkilatı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Adnan Erdoğan ile Hancı Pastanesi'nde sohbet ederken objektiflere yakalanan Uysal'ın, gazetecilerin, "Aktif siyasete AKP'de devam edecek misiniz?" sorusuna, "Bu yönde teklifler var, değerlendiriyoruz" yanıtı vermesi ise dikkat çekti. Uysal'ın, MHP'li Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile de samimi olması, akıllara, "Uysal acaba Başkan Yücel'e rağmen AKP'ye gider mi?" sorularını da beraberinde getirdi.